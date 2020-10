tmw Cagliari, si complica la cessione di Despodov e Bradaric al Paok

Nelle ultime ore si è complicata la trattativa fra Cagliari e Paok Salonicco per il trasferimento in Grecia di Kiril Despodov, attaccante classe ‘96, e Filip Bradaric, centrocampista classe ‘92. Il presidente greco infatti non sarebbe più convinto di chiudere la doppia operazione. Per il croato si potrebbe così aprire la pista turca con Galatasaray e Goztepe interessate al suo profilo, mentre per il croato ci sarebbe l’opzione Eibar in Spagna.