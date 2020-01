Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il Besiktas, è arrivato anche il sondaggio del Galatasaray per l'attaccante Alberto Cerri del Cagliari. I sardi davanti stanno puntando forte su Marko Pjaca della Juventus e il centravanti classe '96 è in uscita. In questo momento per l'ex Perugia è testa a testa tra le due società turche.