Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari è al lavoro per riportare in Sardegna Luca Pellegrini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti sono al lavoro in queste ore per definire i dettagli dell'ingaggio, con il calciatore arriverà in prestito secco dalla Juventus, ritrovando Maran dopo la seconda parte della passata stagione trascorsa in Sardegna.