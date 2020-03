tmw Cagliari, Zenga è atterrato sull'isola. Sarà lui a sostituire Maran

Walter Zenga è arrivato sull'isola: non si è fatto vedere dai tanti giornalisti presenti all'Aeroporto di Elmas, ma l'ex tecnico di Sampdoria e Catania è certamente atterrato a Cagliari per prendere possesso del posto lasciato da Maran. Dovrebbe essere affiancato da Canzi nel suo nuovo incarico, con Giulini che ha scelto questo binomio per non far rimpiangere le gesta dell'ex tecnico del Chievo.