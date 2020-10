tmw Calhanoglu già al lavoro coi compagni: fiducia Milan, verso una maglia con la Roma

Allenamento Milan terminato in casa Milan, Hakan Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pranzo la lista dei convocati ma le sensazioni sono buone, dovrebbe giocare contro la Roma. In tal caso andrebbe in panchina Brahim Diaz: ballottaggio aperto ma fiducia affinché il 10 torni a giocare per Pioli.