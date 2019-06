TMW - Cardini: "Quando consigliai a Sarri di lasciare il lavoro in banca..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nario Cardini, il ds con cui Sarri trionfò nella Coppa Italia di Serie D al Sansovino nel 2002-2003, ha ripercorso in esclusiva per TMW i primi passi della carriera del nuovo tecnico della Juventus. Raccontando anche il tanto celebre aneddoto sul lavoro in banca, lasciato per dedicarsi a tempo pieno alla panchina anche su consiglio di Cardini: "Fu proprio al Sansovino che Maurizio decise di lasciare il suo lavoro in banca per dedicarsi a tempo pieno alla panchina. Non possiamo certo dire che Sarri lo fece grazie a me, ma è vero che in quel momento di profonda riflessione mi chiese un consiglio e io lo indirizzai verso la strada giusta. Non avevo dubbi sul valore dell'uomo e dell'allenatore, gli dissi che avrebbe potuto fare una carriera importante. Considerando i suoi risultati tra Empoli, Napoli e Chelsea, direi che ci avevo visto bene".