Fonte: da San Siro, Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Autore del primo gol contro l'Inter, Carles Perez ha parlato in zona mista. "Sono super felice del debutto in Champions, sono contento di giocare e segnare qui. Sono contento di come stanno andando le cose, io e Ansu Fati siamo due esempi per i ragazzi della cantera, per il percorso che faranno. Io sono qui per aiutare il mister, sono a disposizione di Valverde".