Secondo me i bu, allo stadio, non sono razzismo". Parola di Carlo Okaka, procuratore di colore nonché fratello di Stefano Okaka. "È un'arma, la più semplice, per poter destabilizzare, per disattivare un pericolo".

Ma sono arrivati dopo il gol...

"Lì è ignoranza, devi trovare il modo per attaccare una persona, lo fai in quello più semplice possibile. Offenderlo".

A suo fratello è capitato?

"Che io ricordi no. O meglio, qualcosa c'è sempre, è ovvio. Ma non in maniera eclatante, così evidente. Per fortuna, direi. Non dovrebbe succedere mai, è un peccato anche per l'immagine che diamo del nostro calcio".