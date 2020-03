tmw Castellacci: "Coronavirus due volte? Pochi casi. Vaccino in un anno"

vedi letture

Enrico Castellacci, consulente del Guangzhou Evergrande di Cannavaro, ha parlato dei tempi per avere un vaccino per il Coronavirus, non esattamente stretti. "Normalmente non si riesce prima di un anno, perché vanno testati sull'animale e sull'uomo. Se poi si riescono ad accelerare le cose tanto meglio. Guardo con perplessità a quelle nazioni che dicono che nel giro di tre settimane possano avere novità, come Stati Uniti, Israele o Australia. O avevano incominciato prima e non so come abbiano fatto, oppure bisogna capire come hanno testato. Ci sono stati dei casi di recidiva, ma lo era davvero? Difficile dirlo. Se uno prende il virus, a quel punto, ha gli anticorpi. Una volta guarito è difficile ricaderci. Ma non possiamo saperlo ancora. Perché questo virus lo teme, a temperature alte viene represso. Quindi si immagina che se c'è abbastanza caldo si possa ridurre la virulenza".