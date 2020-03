tmw Castellacci: "Pandemia? Ogni nazione rimane sovrana. L'OMS manderà attrezzature"

vedi letture

Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana ora consulente del Guangzhou Evergrande di Cannavaro, ha parlato della scelta, da parte del World Health Organization, di dichiarare la pandemia in tutto il mondo, rispondendo a ciò che potrà succedere ora. "Niente di più di quel che già capitava, a onor del vero. L'OMS in questi casi può mandare i propri uomini, siano essi commissari o medici, per favorire l'arrivo delle attrezzature. Cosa che in realtà già stava facendo, ma ora ha ufficializzato tutto e ha più autorità in materia, senza però interferire con le autorità locali. Può dare una mano maggiore, lo ha già fatto con la Cina, con l'Iran, con la Corea del Nord. Avremo anche più apparecchiature".

Quindi non ci può essere interferenza con il governo.

"“Non c’è alcun dubbio, l’OMS non può contrastare il parere di una Nazione che è sovrana nel decidere tutto. Può chiaramente dialogare con i vari governi, dare appoggio scientifico oltre tutti i sussidi. Può aiutare in maniera incredibile, ma non può interferire con le decisioni strategiche che per ogni azione”.