tmw Casting senza sosta per ds e caposcout Roma: dopo Branco e Boldt, anche Ben Manga

Prosegue la ricerca degli uomini mercato in casa Roma. La famiglia Friedkin sta incontrando in queste settimane molti dirigenti e scout per restaurare completamente il comparto del mercato. In Svizzera nelle scorse settimane, la proprietà della Roma ha incontrato anche Ben Manga. Da sempre al fianco di Fredi Bobic all'Eintracht Francoforte, è una delle ipotesi giallorosse per quanto riguarda il ruolo di head scout attualmente in cerca di un padrone forte. Incontrato nelle ultime settimane anche il portoghese Mario Branco, proprio per la gestione dello scouting e per essere trait d'union tra Fonseca e la proprietà. I Friedkin stanno valutando più profili, tra cui anche dirigenti con esperienza in big europee quali Michael Emenalo, ex Chelsea e Monaco, Jonas Boldt del Leverkusen e Luis Campos ora al Lille. Un profilo di fatto internazionale che conosca a fondo il mercato fuori dai confini, più che un ds tradizionale. E gli incontri proseguono, e la lista si allunga.