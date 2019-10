© foto di Federico De Luca

"Il rinnovo? Non vedo l'ora, poi vedremo... chissà se diventerò una bandiera". Nel corso di una recente intervista rilasciata a TGR Toscana, Gaetano Castrovilli s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto con la Fiorentina. Dopo il sorprendente avvio di stagione da titolare, il centrocampista classe '97 è sempre più importante per la nuova Viola di Montella, tecnico che ormai lo ritiene un titolare inamovibile.

Osserva soddisfatta la Fiorentina, che ha già chiuso l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024 a cifre importanti, circa 800mila euro a stagione. Un rinnovo che va nel solco della fiducia nei confronti dei migliori giovani in rosa visto che, nel frattempo, Pradè e Barone hanno definito anche i rinnovi di Venuti e Sottil.