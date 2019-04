TMW - Ceccarini: "Bene Montella in viola ma serve squadra all'altezza"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Una ferita che per alcuni tifosi è ancora aperta, con i social in fermento e divisi in due partiti, ovvero semplicemente i pro e i contro al ritorno del tecnico napoletano. La domanda da porsi è: se la dimensione di allora stava forse stretta anche allo stesso allenatore, due ottavi posti e un potenziale decimo posto negli ultimi tre anni, non sono un po' "stretti" per Vincenzino?

Niccolò Ceccarini, presente al Centro Sportivo "Davide Astori" di Firenze in attesa dell'ufficialità del ritorno di Vincenzo Montella come nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della situazione del club gigliato: "Ci sono sette partite di campionato e una semifinale di Coppa Italia da giocarsi. Non credo che abbia la bacchetta magica per trasformare la squadra, però è una scelta che viene fatta in prospettiva. Montella conosce l'ambiente e la scelta è stata sicuramente molto ponderata. L'allenatore è importante ma è fondamentale la costruzione della squadra. Bisogna vedere quale sarà la Fiorentina del futuro. Montella ci metterà tutto l'entusiasmo del caso, ma dovrà essere costruita una squadra all'altezza degli obiettivi".

Detto che Montella è sempre stato un allenatore molto ambizioso, un rilancio da parte dei Della Valle è possibile?

"Guardando la storia degli ultimi anni si è sempre parlato di autofinanziamento e non mi aspetto che questo cambi con l'arrivo di Montella. La Fiorentina continuerà a controllare i bilanci. Non ho notizie di un rilancio per migliorare la squadra con un investimento importante".