tmw Celta Vigo fiducioso sulla permanenza di Murillo, ma la Samp fa muro e chiede 14 milioni

Il Celta Vigo non vuole rinunciare a Jeison Murillo dopo l'ottimo rendimento mostrato in questa seconda parte di stagione. Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro lo scorso gennaio dalla Sampdoria, il colombiano classe '92 ha convinto tutti in Galizia, anche se la prelazione per il suo acquisto è stata ritenuta troppo elevata e quindi lasciata scadere.

Ciò non significa però che i Celestes non siano tornati alla carica, anche in questi giorni, per l'ex tra le altre di Inter e Barcellona. Se la Samp continua a far muro, pretendendo i 14 milioni pattuiti in passato, il club spagnolo per ora si è spinto fino a 10 milioni più bonus. Un'offerta importante, che ancora non convince del tutto i blucerchiati, ma che nell'ambiente Celta lascia oggi sensazioni positive. Con la consapevolezza - questo il messaggio che arriva da Vigo - che Murillo resterebbe più che volentieri e che il suo "ritorno" andrà definito quindi con massima priorità.