© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus, Milan o Inter. Emerson Palmieri nella scorsa estate è stato accostato a praticamente tutte le grandi, dopo la gara da protagonista contro la Grecia - nella sfida valevole per le qualificazioni europee - e la vittoria dell'Europa League. La valutazione alta - oltre 25 milioni - e il blocco del mercato in entrata per il Chelsea, però, hanno ostacolato una sua possibile cessione.

RINNOVO FINO AL 2024 - Oramai titolare fisso nella formazione di Lampard, Palmieri è vicinissimo al rinnovo contrattuale. Un ritocco che lo porterà a percepire cinque milioni di euro annui, più un prolungamento fino al 30 giugno del 2024. Questo nonostante l'infortunio che lo ha colpito e che ne bloccherà le prestazioni fino al termine della stagione.

RIENTRO DIFFICILE - Crollano quindi le quotazioni per un probabile e ipotetico ritorno in Italia. La valutazione è sempre più alta e difficilmente il Chelsea se ne priverà nel prossimo mercato.