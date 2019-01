TMW - Chelsea forte su Barella, il Cagliari stringe per Nandez

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari continua a spingere per l'arrivo di Nahitan Nández del Boca Juniors. Un arrivo propedeutico alla cessione di Niccolò Barella, calciatore per il quale nelle ultime ore il Chelsea s'è fatto avanti con decisione. Il club sardo preferirebbe cedere il centrocampista classe '97 a giugno, ma in caso di offerta irrinunciabile da parte dei blues potrebbe darlo via anche subito. A patto, però, che si chiuda la trattativa col Boca.