TMW - Chelsea, non solo mercato: summit per il futuro di Zola

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo mercato dei giocatori, c'è spazio anche per i movimenti tra panchina e scrivania in casa Chelsea. Uno riguarda Gianfranco Zola: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la prossima settimana il vice di Maurizio Sarri la prossima settimana vedrà la dirigenza dei Blues per valutare il futuro. Ha il contratto in scadenza in estate e verrà esaminata la sua posizione.