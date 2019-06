TMW - Chiesa, il nodo della discordia. Tra Juve, Inter e Fiorentina

Fonte: Dall'inviato a Coverciano

© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa è stato chiaro, più volte, oggi a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale Italiana in vista delle sfide contro Grecia e Bosnia. "Non penso al mercato". Quasi una nenia, anche troppe volte ripetuta, qualche volta difficile da credere. Perché il "non ho visto niente", riferito al comunicato della Fiorentina di ieri, sembra davvero una difesa ardita anche per Nereo Rocco, paron del catenaccio all'italiana.

NOTE UFFICIALI - Perché è chiaro che quel comunicato possa spostare molto del futuro di Chiesa, ambito da alcuni club internazionali - i Campioni d'Europa del Liverpool, per esempio - ma attualmente, verosimilmente, fra Juventus e Inter, dopo essere stato nel mirino anche di Roma e Milan. Quel comunicato, di fatto, taglia fuori i Della Valle in un'eventuale cessione del gioiello più rilucente in casa viola, affidando a Commisso le decisioni sul suo futuro. L'italoamericano probabilmente avrà voluto delle rassicurazioni in tal senso, perché vuole affidare una squadra competitiva per cercare di arrivare quarto, con Champions annessa.

LE OFFERTE - La Juventus deve ancora decidere il nuovo corso dell'allenatore, ma è molto interessata al giocatore, per cui non ha ancora presentato una proposta, non sapendo con chi parlare nelle ultime settimane. Invece l'Inter ha offerto 50 milioni di euro, ma la prima scelta del giocatore, in caso di cessione, sarebbe quella di andare in bianconero. Certo è che l'arrivo di Conte può spostare gli equilibri. Come un'eventuale rivoluzione sul mercato della Fiorentina.