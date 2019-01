TMW - Chievo, contatto con l'entourage di Paloschi

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Ultime da Milano: il Chievo Verona, con il direttore sportivo Giancarlo Romairone, è attivo non solo sul mercato in uscita (Birsa al Cagliari ultimo addio) ma anche sulle entrate. E' degli ultimi istanti infatti il contatto con l'entourage di Alberto Paloschi, punta della SPAL per la quale è sempre viva l'idea di uno scambio con il polacco Mariusz Stepinski.