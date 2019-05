TMW - Chievo-Di Carlo, l’incontro può slittare a lunedì: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro ancora da scrivere per Domenico Di Carlo alla guida del Chievo Verona che verrà. Questa sera il tecnico, la squadra e la dirigenza si ritroveranno a cena ma la sensazione è che non sarà il momento più indicato per parlare del futuro. Possibile che l’incontro slitti a lunedì, di rientro dalla partita contro il Frosinone. Il Presidente Campedelli consegnerà a Sergio Pellissier un ruolo operativo nelle scelte di mercato e per questo il nome di Marcolini potrebbe balzare in pole qualora il Chievo cambiasse allenatore. Ma bisognerà aspettare probabilmente la giornata di lunedì, quando Di Carlo e il Chievo Verona conosceranno il loro futuro e capiranno se andare avanti insieme oppure no...