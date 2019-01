TMW - Chievo, in settimana contatto col Napoli per Kiyine. Vicino Dell’Orco

© foto di Federico Gaetano

Asse di mercato Chievo Verona - Napoli. In settimana contatto tra i dirigenti delle due società per Sofian Kiyine, centrocampista che si è messo in luce in gialloblù. Il Napoli vuole acquistare il calciatore per lasciarlo al Chievo in prestito fino a giugno. Affare che può svilupparsi questa settimana. I gialloblù lavorano anche per trovare una sistemazione a Stepinski, era stato ipotizzato uno scambio con la SPAL per avere Paloschi, ma non è una pista caldissima. Mentre in entrata è vicino Dell’Orco del Sassuolo. Chievo a lavoro tra entrate, uscite e operazioni per il futuro...