© foto di Vincenzo Michelucci

Con la retrocessione oramai aritmetica del Chievo in Serie B iniziano a muoversi le prime voci in vista del rinnovamento che attende il club clivense. Novità che riguarderanno probabilmente anche la direzione sportiva con Roberto Goretti, attuale ds del Perugia, come nome al centro delle attenzioni. Goretti, poi, in caso di accordo con la società del presidente Campedelli sembrerebbe intenzionato a portare con sé al Bentegodi anche l'attuale tecnico del Grifo, Alessandro Nesta.