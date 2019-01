TMW - Chievo Verona, tre club di serie C sul difensore Rigione

Michele Rigione

© foto di Federico Gaetano

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, in merito al difensore Michele Rigione (28), di proprietà del Chievo Verona, avrebbero chiesto informazioni Casertana, FeralpiSalò e Viterbese. I tre club di serie C sono intenzionati a rafforzare il pacchetto arretrato e puntare alla promozione in serie B tramite i play-off. Seguiranno sviluppi.