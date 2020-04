tmw Cina, la mappa di chi non è rientrato. Possibilità annullamento contratti

Non solo gli stipendi diminuiti a "solamente" 40 mila euro a settimana. In Cina c'è un'altra faccia della medaglia, cioè i giocatori che non sono rientrati in tempo alla chiusura delle frontiere. Emblematico è il caso di Marko Arnautovic, ex Inter, arrivato in ritardo di pochi minuti. Negli ultimi giorni è stata data alla possibilità dei club cinesi, da parte delle federazione, di annullare i contratti in essere ai calciatori che non sono rientrati. Questo perché era nell'interesse (e nei doveri) del singolo calciatore quello di tornare in Cina nel momento corretto. Fra gli italiani, in particolare, ci sono Eder e Pellè, la coppia titolare di Euro2016. Ma anche Miranda, ex Inter, è rimasto fuori. Oppure Talisca e Paulinho, Renato Augusto e Teixeira, oppure Bakambu, giocatori che potrebbero diventare uomini mercato nella prossima finestra. Curiosità: nei nomi rimasti fuori c'è anche Joseph Minala. Ce l'hanno fatta, invece, Fabio Cannavaro e Stephan El Shaarawy.

ECCO LA MAPPA

Guangzhou Evergrande

Tornati: Fabio Cannavaro, Park Ji-Soo

Non tornati: Talisca, Paulinho

Beijng Gouan

Tornati: Kim Min-Jae

Non tornati: Bruno Genesio, Bakambu, Jonathan Viera, Renato Augusto, Fernando

Shanghai SIPG

Tornati: Ahmedov, Oscar, Hulk, Ricardo Lopes

Non tornati: Vitor Preira, Marko Arnautovic

Jiangsu Suning

Tornati: -

Non tornati: Olaroiu, Santini, Teixeira, Martins, Wakaso, Miranda.

Shangdong Luneng

Tornati: Fellaini, Moises.

Non tornati: Roger Guedes, Pellè, Kadar.

Wuhan Zall

Tornati: Josè Gonzalez, Baptistao, Rafael Silva, Kouassi.

Non tornati: Gnahoré, Carriço.

Tiajin Teda

Tornati: Johnathan, Acheampong

Non tornati: Wagner, Bastians, Stielike.

Henan Jianye

Tornati: Henrique Dorado, Fernando Karanga, Ivo.

Non tornati: Bassogog.

Dalian Pro

Tornati: Rafa Benitez, Hamsik, Rondon, Boateng, Larsson, Danielsson.

Non tornati: -

Chongqing Dangdai

Tornati: Eui-ryong.

Non tornati: Marcinho, Marcelo Cirino, Fernandinho Silva, Alan Kardec, Adrian.

Hebei

Tornati: Marcao.

Non tornati: El Kaabi, Paulinho, Memisevic.

Guangzhou

Tornati: van Bronckhorst, Zahavi, Saba, Dembele, Renatinho.

Non tornati: Tosic.

Shanghai Shenhua

Tornati: Kang-Hee, Shin-Wook, El Shaarawy.

Non tornati: Moreno, Mbia.

Tianjin Tianhai

Tornati: Song Ju-Hun, Leonardo

Non tornati: -

Qingdao Huanghai

Tornati: Alessandrini, Vukovic.

Non tornati: Juanma Lillo, Cleo, Minala.

SJZ Yongchang

Tornati: Afshin Ghotbi, Matheu Nascimento, Muriqui, Oscar, Romulo, Sunzu.

Non tornati: -