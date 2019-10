TMW - Colomba: "Juve favorita per lo Scudetto. Napoli, nessun dramma"

Fonte: Dal nostro inviato a Bologna, Lorenzo Marucci

L'esperto Franco Colomba, ieri allenatore delle leggende del Bologna nel big match contro le vecchie glorie del Real Madrid, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW nel post-partita. Queste, in particolare, le sue dichiarazioni su Juventus, Inter e Napoli: "La Juve è sempre la favorita in campionato? "Sì, e lo dimostra col cinismo che mette in campo durante le partite. È stato così anche contro l'Inter, fino a quel momento imbattuta: la differenza si è vista".

Il Napoli è davvero in difficoltà?

"Il Napoli ha regalato molto al calcio italiano. Ci sta che con i turni infrasettimanali ci sia un calo di rendimento. Secondo me non c'è un problema gol. Llorente è un ottimo acquisto, di testa è fortissimo, fa gol e li fa fare anche agli altri. Credo che avere intorno attaccanti scattanti e rapidi possa essere solo un vantaggio. Ripeto, un appannamento con le tre partire ravvicinate ci può stare".

