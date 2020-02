TMW - Commisso: "La Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori"

© foto di Federico De Luca

Altre parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, direttamente da Coverciano dove a margine della premiazione della Panchina d'Oro ha parlato alla stampa presente dopo il colloquio con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: "Ho incontrato il presidente Gravina, è stato molto gentile con noi. Le parole di Nicchi? Non ci ho parlato. Io non ho mai detto niente prima di ieri, ma dopo Napoli, anche se abbiamo vinto, Genoa, Inter e Juventus sono scoppiato. Forse dovevo scoppiare anche un po' prima. Voglio bene al calcio italiano, voglio che tutto vada bene ma la Fiorentina deve essere rispettata, non voglio favori da nessuno ma solo quello che meritiamo, come società e come città di Firenze".