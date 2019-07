Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È iniziato da pochi minuti il Consiglio Federale a Roma. Presenti anche Beppe Marotta e Claudio Lotito, che non hanno rilasciato dichiarazioni all'entrata. I temi all'ordine del giorno seguiranno i seguenti punti: informativa del direttore generale; ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2019/2020: provvedimenti conseguenti; domande di riammissione e di ripescaggio nei Campionati Professionistici 2019/2020: provvedimenti conseguenti; elezione dei quattro componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di competenza del Consiglio Federale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; date dell’attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati Nazionali; eventuali provvedimenti di cui all’art.20, comma 6, dello Statuto Federale su proposta della LND (Delegati Assembleari); varie ed eventuali.

Conferenze stampa - Al termine del Consiglio Federale parleranno sia Gabriele Gravina che Paolo Nicolato, che sarà ufficilizzato come neo commissario tecnico dell'Under 21.