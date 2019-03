TMW - Criscito: "Juve? Vittoria esaltante. Con Prandelli per aprire un ciclo"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

Parola a Domenico Criscito, intercettato dai microfoni di TMW a margine della sua visita all'ospedale Gaslini di Genova. Il capitano della squadra rossoblù è tornato sulla vittoria contro la Juventus: "Domenica abbiamo disputato una bellissima partita, abbiamo vinto contro i campioni d'Italia. Era la loro prima sconfitta in questa Serie A e siamo molto contenti".

Cosa può darvi questa vittoria in vista del rush finale?

"Ci deve dare tanto. Vincere contro la Juventus non capita tutti i giorni. Bisogna affrontare le prossime partite con la consapevolezza di essere un gruppo forte e portare a casa quanti più punti è possibile".

Hai dato qualche consiglio a mister Prandelli in vista del derby?

"No perché prima del derby ci sono altre gare importanti. Sappiamo che tutti aspettano questo match, ma dobbiamo prima pensare alle prossime partite".

Quanto è importante avere in squadra un calciatore come Sturaro?

"Il suo recupero è molto importante, oltre a essere genoano è una grande persona. E avere in gruppo persone come Stefano fa bene, siamo contenti sia stato lui a sbloccare il match contro la Juventus. Siamo molto felici di averlo recuperato".

Potete puntare a qualcosa di più della salvezza?

"Guardiamoci prima alle spalle. E' normale che la parte sinistra della classifica a quattro punti è molto vicina. Alla ripresa del campionato abbiamo una trasferta come quella di Udine che non sarà affatto semplice".

E tra l'altro loro hanno appena cambiato allenatore.

"Quando si cambia tecnico per le avversarie le prime gare sono sempre le più difficili. Loro scenderanno in campo al massimo, ma la vittoria contro la Juve ci darà la forza per fare sempre meglio. Il nostro obiettivo è migliorarci, possiamo e dobbiamo fare molto di più. Quest'anno in casa abbiamo fatto tanti punti, ma qualche vittoria importante è arrivata anche in trasferta e bisogna lavorare sempre al 100%".

Con Prandelli si può aprire un ciclo?

"Assolutamente. E' arrivato qui in un momento difficile e ha dimostrato di essere un grande allenatore. Genoa può sognare perché è una piazza bellissima e merita davvero tanto".