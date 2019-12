© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Storia di mercato davvero interessante per il Monza, primissimo in classifica nel girone A di Serie C, in un campionato che è dominato visto il più dieci sul Pontedera inseguitore. A gennaio potrebbe arrivare Alessandro Matri, per cui è previsto un summit nelle prossime settimane, dopo l'acquisto del pezzo da 90 Gabriel Paletta per la retroguardia.

IN ESTATE OCCASIONE CRIVELLI - Ieri però nell'Istanbul Basaksehir ha segnato Enzo Crivelli, argentino che nelle ultime due stagioni nel Caen non aveva fatto benissimo. Già sette gol in campionato, tre in Europa League e primo posto nel girone ai danni della Roma. Il sudamericano costava 2 milioni di euro ed è stato proposto al Monza, dando una disponibilità di massima. I brianzoli hanno però preferito puntare su un attaccante di categoria, considerando troppo oneroso un possibile esborso.