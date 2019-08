© foto di Insidefoto/Image Sport

Un colpo importante. Di quelli che in Serie B non sono certo comuni. Perché Maxi Lopez arriverà con tutta probabilità a Crotone con un curriculum da brividi alle spalle: River Plate, Barcellona, Gremio, Milan, Sampdoria, Catania, Torino, Udinese, nei tempi recenti il Vasco da Gama con la media di un gol ogni due partite. Trentacinque anni e la ricerca di una nuova avventura, con la voglia matta di tornare in Italia. A prescindere dalla categoria, in cerca di un progetto, Maxi Lopez sarà il grande colpo della gestione Vrenna a Crotone. Che con lui, dopo una stagione tribolata, cerca di scalare le gerarchie della cadetteria, senza nascondersi. Vrenna e Ursino stanno per definire l'arrivo dell'argentino: domani il ragazzo sarà in Italia dall'avvocato Daniele Piraino, il suo agente, e venerdì dovrebbe esser definito il grande colpo per la B e per i pitagorici, che già lo volevano due anni fa, quando poi andò a Udine. Maxi al Crotone. Un colpo di quelli che fanno rumore. Di quelli che fanno sognare.