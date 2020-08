tmw Crotone, occhi sul polacco Kamil Pestka per la difesa di Stroppa

Kamil Pestka è uno degli obiettivi del Crotone per il rafforzamento della difesa di Stroppa in vista del ritorno in Serie A: il polacco classe 1998, terzino sinistro o centrale, gioca attualmente del Cracovia ed è un pilastro della Nazionale Under 21 del suo paese. Il Crotone, sempre attento ai giovani provenienti dall'estero, lo sta monitorando con attenzione in attesa di fare l'affondo per portarlo in Serie A.