Ufficiale Crotone, arriva in prestito dal Monterosi il difensore Daniele Altobelli

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:49 Serie C

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Monterosi F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Altobelli.

Nato a Terracina (LT), Daniele – in basso nella foto con il Dg Raffaele Vrenna – compirà 31 anni il prossimo 18 marzo: cresciuto calcisticamente nel Frosinone, ha poi girovagato da Nord a Sud tra serie B e C e in quest’ultima categoria vanta anche la promozione conquistata con la maglia dell’Ascoli.