tmw Crotone-Riviere alle battute finali. Manca l'ultimo sì: così il club prepara alternative

Emmanuel Riviere al Crotone, ci siamo. Il trentenne di Lamentin è a un passo dal club di Vrenna: è lui la prima scelta della società pitagorica per l'attacco di Giovanni Stroppa. Secondo quel che arriva da Crotone, è quasi definito l'arrivo del giocatore per l'attacco dei calabresi: manca solo l'ultimo sì di Riviere prima della firma. Però il tempo stringe, perché il Crotone vuole chiudere subito per una nuova punta per Stroppa: per questo Riviere dovrà sciogliere le ultime riserve a breve. In caso contrario, già pronte le alternative, su tutte Sebastiano Esposito dell'Inter, tra gli altri nomi c'è anche Gianluca Scamacca del Sassuolo per il quale però è impostata anche una trattativa col Braga.