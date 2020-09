tmw Crotone, Vrenna commenta il calendario: "Auspicavamo un inizio un po' diverso"

"Desta sempre una certa emozione leggere il calendario con una realtà piccola come il Crotone contrapposta all'élite del calcio italiano". Così il presidente Gianni Vrenna sul sorteggio del calendario: "Il computer non è stato magnanimo nei nostri confronti, auspicavamo un inizio un po' diverso: incontrare cinque big nelle prime cinque in casa, che presumibilmente si disputeranno a porte chiuse, ci danneggia sia dal punto di vista sportivo, venendo a mancare il tifo, il nostro "dodicesimo uomo", sia da quello economico, perché sono i match che assicurano buona parte degli introiti dal botteghino. Noi come sempre seguiremo la nostra filosofia e cercheremo di farci trovare pronti: di certo non ci mancheranno le motivazioni!".