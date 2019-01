TMW - D. Lippi: "Atalanta, che condizione. Zapata? Resterà a Bergamo"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Nel corso dell'intervista a TMW Davide Lippi ha parlato anche di uno dei suoi assititi, Matteo Politano: "Sta facendo un gran percorso, il tecnico lo ha voluto e lo sta gestendo nel modo migliore. L'espulsione di domenica? Peccato, è un errore di gioventù. Adesso c'è la Coppa Italia e una gara che sarà determimante per l'Inter, sarebbe fondamentale andare avanti"

E l'Atalanta che batte la Juve?

"Merito di tutti, le squadre di Gasperini sono in condizioni fisiche sempre eccelse. C'è stato anche un calo della Juve, Allegri ha detto che il ko è arrivato nel momento in cui doveva arrivare. Già avevano rischiato con la Lazio. Ora la Juve deve essere concentrata e pronta anche in vista di febbraio: mi auguro che Chiellini possa tornare velocemente, che il suo sia stato solo un dolorino"

Juve torna sul mercato per la difesa?

"Credo che non tornerà sul mercato. Non è che si sa fa male un giocatore per forza si torna sul mercato. La Juve ha preso Caceres perchè ritiene possa esser pronto per qualità ed esperienza"

Zapata sarà uomo mercato in estate?

“Giocatore forte e poi con Gasperini tanti calciatori riescono ad esaltarsi. Presumo che Zapata possa restare almeno due anni all'Atalanta e che non lo vendano subito"

