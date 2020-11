tmw D. Rossi: "La differenza la fanno i 35enni. E' preoccupante per il nostro calcio"

Nel corso dell'intervista a TMW Delio Rossi ha raccontato le sue sensazioni sul campionato. Interessanti le sue considerazioni. "C'è da chiedersi il motivo per cui la differenza la fanno i trentacinquenni. La dice lunga sul nostro campionato. Ibra, Dzeko e Ronaldo sono decisivi ma il meglio di sè lo hanno già dato. Mi viene da chiedermi cosa sarà il nostro campionato... E' preoccupante. Il nostro calcio è sempre stato molto tattico e la differenza la fa l'intensità che ritroviamo invece in altri campionati anche inferiori al nostro. Prendiamo l'Atalanta: se ha intensità può giocarsela con tutti, in caso contrario può prenderne anche 5 dal Liverpool".

Passiamo alla sua Lazio...

"Fermo restando che il campionato è anomalo, alla Lazio si sta verificando quel che era prevedibile. Se non sei abituato a giocare la Champions ogni anno e ci torni dopo 13 stagioni, volendo o no il focus è proprio sulla Champions e perdi qualcosa in campionato. La Lazio dovrebbe pensare che la Champions è importante ma senza rischiare di perdere terreno in campionato col rischio peraltro poi di non rientrare nella Champions stessa".

Il Bologna invece come lo ha giudicato finora?

"Credo che abbia una rosa per ripetere il campionato dello scorso anno. Non ha il semplice obiettivo di salvarsi però per l'obiettivo Europa lo vedo ancora sotto"

La Fiorentina riparte da Prandelli...

"Si è deciso di puntare su un tecnico che conosce l'ambiente alla perfezione. Ora è probabilmente al di sotto delle proprie possibilità. Potrà anche far meglio ma la vedo dietro a 7-8 squadre"