tmw Da Boniek a Nicchi, fino a Ulivieri. La regola delle 5 sostituzioni già divide il calcio

vedi letture

L'IFAB ha preso una decisione sulla possibilità di svolgere cinque cambi durante i novanta minuti. Il board che decide le regole del calcio ha infatti consentito le cinque sostituzioni a partita, più una negli eventuali supplementari. Questo per ovviare ai problemi dati dal Coronavirus e per i tanti impegni ravvicinati delle squadre. La regola è limitata, perché valida fino al termine dell'anno (con la possibilità di essere estesa anche per il 2021, ma poi dovrebbe ritornare alla normalità) e non è vincolante per tutte le federazioni, ma già nelle scorse ore ha diviso i pareri, suscitando perplessità o raccogliendo consensi.

Sulle pagine di TMW, ad esempio, molti sono stati i pareri illustri arrivati da personaggi di spicco del mondo del calcio. Su tutti, quello del presidente dell'AIA Marcello Nicchi, che sposa in pieno la proposta: "Credo sia una scelta legittima e che segue alcune richieste che erano arrivate in previsione di una ripresa del campionato. Si prevede che le partite saranno ravvicinate, una ogni tre giorni per poter rispettare i tempi stabiliti per finire ai primi di agosto. Si giocherà a ritmo frenetico e quindi con cinque sostituzioni ci sarà spazio per il turn-over e per qualche giocatore la possibilità di recuperare a livello fisico".

Dello stesso avviso il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, che sempre a Tuttomercatoweb.com ha sottolineato:: "Mi sembra una novità positiva, in un momento come questo è giusta. Dà la possibilità di sfruttare meglio tutta la squadra. Potranno esserci dei problemi fisici a gara in corso e questa soluzione dà una mano".

Non mancano anche giudizi negativi, dicevamo, come quello di Zibì Boniek che - in veste di presidente della federcalcio polacca - critica in modo netto la decisione presa dalla FIFA: "Noi non la adotteremo nel campionato polacco. Così non è calcio. E' una decisione senza alcun fondamento, adottata solo per populismo da chi evidentemente non sa come funziona una partita di calcio, e solo per compiacere le pressioni esterne. E' assurdo dire che sia giustificata dai ritmi forsennati".

Il prossimo passo? Appuntamento col Consiglio federale, che oltre a riscrivere l'agenda della stagione, si esprimerà anche sulle 5 sostituzioni a partita proposte dalla FIFA e già approvate dall’International Board.