tmw De Rossi e la panchina della Roma: "E' parlare del nulla. Rispetto Fonseca"

Daniele De Rossi, ha risposto a una domanda a proposito della possibilità che la Roma, un giorno, lo possa chiamare in panchina: "Io devo fare questo percorso prima e poi vedere chi sarà interessato - ha dichiarato dopo aver ricevuto il "Premio Calabrese" - Parlare del nulla non serve a niente. Ogni parola mia in una piazza come Roma, pesa il doppio. E non è corretto perché c'è un allenatore che sta lavorando. Io devo stare attento a ciò che dico quando si tratta di Roma. Devo rispettare Fonseca e chi sta lavorando. Mio padre mi dice che Fonseca è una persona squisita. Ho grandissimo rispetto per lui".