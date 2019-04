© foto di Insidefoto/Image Sport

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, Gigi Di Biagio, ha parlato a margine della presentazione dell'evento "La Notte dei Re". Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sarò coinvolto dietro le quinte, sono uno dei promotori dell'evento. Non so se farò parte della serata perché saranno giorni molto importanti per l'Under. Queste occasioni sono molto utili e importanti, anche per la beneficenza. La lotta Champions? Cambia sempre tutto, la Roma sembrava fuori ma dopo questo weekend è tornata in corsa. La differenza la farà la condizione fisica e psicologica ma anche le convinzioni. Il prossimo fine settimana ci saranno altre gare importanti. Zaniolo? La risposta è scontata, non ci aspettavamo una sua crescita così rapida. Quello che ha fatto è molto importante. Gioca già in una grande squadra, io non posso consigliargli niente per il suo futuro ma non dobbiamo pensare che giochi in una squadra di Serie B. L'Europeo? Siamo in cantatto con Mancini: la Nazionale A ha priorità su tutto e poi c'è anche il Mondiale Under 20. Dobbiamo puntare al massimo, anche se sappiamo che troveremo tante difficoltà. Chiesa? Non posso rispondere per il suo futuro, si rischierebbe di mancare di rispetto alle varie società. Kean? Ha sempre giocato da sotto età nelle Nazionali facendo la differenza e sapevamo che avrebbe potuto fare cose incredibili".