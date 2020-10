tmw Di male in peggio, Lazio in Belgio con 12 big: out anche Andreas Pereira. Ecco l'elenco

15.41 - AGGIORNAMENTO: nemmeno Andreas Pereira è partito - Di male in peggio in casa Lazio. Andreas Pereira, inizialmente dato in partenza per il Belgio, non è partito direzione Belgio.

Questo l'elenco dei calciatori partiti, 12 big e sei aggregati dalla squadra Primavera: Reina, Alia, Minkovic, Marusic, Acerbi, Muriqi, Correa, Patric, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Hoedt, Furlanetto, Franco, Bertini, Pica, Czyz.

15.20 - Lazio in partenza per il Belgio - Dal Termine 5 di Fiumicino, la Lazio in questi minuti sta lasciando la Capitale direzione Belgio. Domani sera la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Club Brugge con soli 13 giocatori della prima squadra, oltre a diversi ragazzi della Primavera che andranno in panchina. Si tratta di Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Andreas Pereira, Milinkovic, Fares Correa, Caicedo e Muriqi.

Gli altri giocatori sono tutti assenti o a causa di diverse positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra o per infortunio o - come nel caso di Vavro - perché fuori dalla lista UEFA.