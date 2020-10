Focolaio Lazio? Non arrivano buone notizie: Inzaghi recupera solo Pereira, out Immobile

Non arrivano buone notizie in casa Lazio, alla vigilia della gara di Champions contro il Club Brugge. Dei cinque giocatori sottoposti a tampone in mattinata, partirà oggi col resto della squadra soltanto Andreas Pereira. Restano così a Roma tre big come Immobile, Luis Alberto e Lazzari, come pure Djavan Anderson e gli altri assenti già preventivati (Lucas Leiva, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha e Armini, oltre agli infortunati Escalante, Lulic e Radu, più Vavro): la società biancoceleste non esclude fino in fondo che possano partire domattina, ma al momento è un'ipotesi abbastanza improbabile.