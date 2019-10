TMW - Di Michele e il retroscena Roma: "Spalletti mi voleva a tutti i costi"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Marchetti

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Con la maglia della Roma, ma solo nel torneo di calcio a 8 che stasera ha visto i giallorossi giocare (e vincere) contro la squadra di Totti. David Di Michele ha parlato a TMW del nuovo corso romanista, lui che della Roma è sempre stato tifoso pur non avendone mai difeso i colori da professionista: "Sicuramente gioca bene, fa un buon calcio, però alla fine conta il risultato e questo sta venendo a mancare".

Giudizio su Fonseca?

"È positivo, il calcio italiano è difficile: viene dall'Ucraina, sono due campionati totalmente diversi. È venuto alla Roma, con tanta pressione, ha lottato in mezzo a tanta nebbia e penso che ne stia uscendo molto bene. Ha fatto ringalluzzire giocatori che prima erano un po' spenti, penso a Cristante o Under. E poi c'è Dzeko, un giocatore che per fortuna non è andato via, sennò eravamo in mezzo a un mare di guai".

Roma favorita per un piazzamento in Champions?

"Difficile, ci sono tante squadre. Sicuramente lotta per la Champions come tante altre: Inter, Milan, Lazio, il Torino che è un'incognita e l'Atalanta che va forte. Ci sono tante squadre, togliamone due-tre perché Juve, Napoli e Inter hanno un passo diverso. Sarà dura, ma sarà anche bello arriverci".

Non hai mai giocato con la Roma.

"Bella. Purtroppo non ho mai avuto l'occasione, ci sono stato vicino due volte. Diciamo che sono venuto a Roma e non ho visto il Papa: l'ultima volta ero vicinissimo, poi lo schiribizzo di un presidente non mi ha fatto venire e sono andato in Inghilterra. Avrei potuto dare tanto alla Roma e a Spalletti che mi voleva a tutti i costi".