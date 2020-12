tmw Di Natale: "Insigne mi assomiglia, deve provare a far più gol. Raspadori interessante"

Durante la lunga intervista a Totò Di Natale, l'ex attaccangte dell'Udinese e della Nazionale ha anche parlato di una serie di attacanti tra cui Insigne: "E' un grande giocatore, il suo valore è indiscutibile e deve continuare così. Deve provare a far qualche gol in più. Mi assomiglia per come gioca, per la capacità di toccare la palla anche se lui è più esterno".

C'è chi sostiene che anche Raspadori possa assomigliarle, che ne pensa?

"Un po', può essere. E' un bel giocatore, si vede che ha dei numeri che possono ricordare i miei di quando ero giovane. Poi è chiaro che nel calcio devi dimostrare sempre, partita dopo partita".