TMW - Dietrofront Fiorentina: Venuti resta, si giocherà il posto con Lirola

© foto di Giacomo Morini

La tournée americana come elemento chiave per cambiare idea. Per confermare un calciatore che negli USA ha ben impressionato mister Montella e che, adesso, è pronto a giocarsi le sue carte nonostante l'imminente arrivo di Pol Lirola: il terzino destro classe '95 Lorenzo Venuti viaggia a vele spiegate verso la conferma a Firenze.

Richiesto dal Lecce, dove nella passata stagione ha ben impressionato, Venuti ha scalato le gerarchie del mister che ha chiesto alla società di trattenerlo. Di conseguenza, Pradè e Barone hanno accantonato l'idea di cederlo in prestito: solo un'offerta da 7-8 milioni di euro potrebbe far cambiare idea alla società viola, che è pronta a puntare su di lui: Venuti dopo tanto girovagare in prestito potrà finalmente mostrare le sue qualità anche alla Fiorentina.