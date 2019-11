Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato all'evento Social Football Summit della situazione della Serie A: "Dopo le dimissioni di Miccichè sono preoccupato. A prescindere dal merito che non mi è dato conoscere e su cui la Federazione sta facendo tutte le sue analisi evidentemente non è un bel segnale per il mondo del calcio. Spero che si faccia chiarezza, questo mondo non ha bisogno di essere offuscato. Vedremo di chi sono le responsabilità ma ci vuole trasparenza e onestà".