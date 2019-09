TMW - Dinamo Zagabria, Petkovic: "Gara meravigliosa, abbiamo meritato"

Fonte: Dall'inviato Patrik Iannarelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria che in passato ha vestito anche le maglie di Trapani, Bologna e Hellas Verona, commenta in zona mista il rotondo successo ottenuto con l'Atalanta. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non dobbiamo guardare troppo in avanti, dobbiamo giocare ancora 5 gare del girone. Ovviamente siamo felicissimi per il risultato, dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi per terra. Abbiamo sorpreso l'Atalanta con una formazione diversa e con un pressing alto. Ci voleva coraggio per attaccarli così alti, abbiamo giocato una partita meravigliosa, siamo felicissimi della vittoria. Abbiamo preparato bene la gara, tutti i giocatori hanno svolto al meglio il loro lavoro".

L'atteggiamento dell'Atalanta?: "Anche quanto perdiamo non cerco alibi, anzi, riconosco il valore degli avversari. Oggi noi abbiamo giocato veramente bene e per questo motivo l'Atalanta non è riuscita ad essere pericolosa".

Dani Olmo? "È un giocatore straordinario. Non ha fatto gol ma ha fatto una partita meravigliosa".