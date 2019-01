© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fra Unai Emery e Mesut Ozil non scorre buon sangue. Non è una novità, ma l'Arsenal ha deciso di dare via il tedesco - prestazioni a corrente alternata - e per questo lo ha proposto a Juventus e Inter. Le risposte da parte dei due club sono state freddine soprattutto per lo stipendio da 10 milioni di euro a stagione che porta con sé. Almeno per ora, quindi, pare che sia una pista difficile da percorrere per entrambi i club.

EFFETTO DOMINO - La tranquillità che vige sul mercato di questi tempi non aiuta di certo Emery, che vorrebbe anche Ferreira Carrasco dal Dalian Yifang, società cinese. Su Carrasco c'è anche il Milan, ma lo stipendio da 11 milioni di euro blocca tutto: l'Arsenal potrebbe permetterselo cedendo Ozil, anche temporaneamente, in attesa di concludere l'addio in estate, prendendo poi il belga. La situazione però si è bloccata, almeno finché qualcosa non farà partire il domino.