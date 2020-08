tmw Emiliano Viviano pronto a volare in Turchia: lo aspetta il Fatih Karagumruk

Nuova avventura all'estero per Emiliano Viviano. Il portiere italiano è pronto a volare in Turchia: secondo quanto raccolto da fonti turche da Tuttomercatoweb.com, il classe '85 di Fiesole sta per volare in Super Lig. Lo aspetta il Fatih Karagumruk, società neopromossa di Istanbul con un portafogli importante e con mire pesanti già per la prima stagione nella massima serie.