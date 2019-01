TMW - Empoli, in arrivo l’offerta al Sassuolo per Dell’Orco: le ultime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Empoli a lavoro. In arrivo l’offerta al Sassuolo per Cristian Dell’Orco. La società neroverde sembrerebbe intenzionata a privarsi del giocatore soltanto dinanzi ad un’offerta economica adeguata. E l’Empoli sta preparando una richiesta di prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Ore calde, Dell’Orco attende di conoscere il suo futuro. E il Chievo resta alla finestra...