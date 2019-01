Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli sorpassa tutti per l'attaccante della Sampdoria Dawid Kownacki. Secondo quanto raccolto da TMW, il dg Riccardo Pecini potrebbe giocare una carta importantissima per favorire gli azzurri rispetto alle altre pretendenti. È stato proprio l'attuale dirigente del club toscano, infatti, a portare Kownacki in Italia nel luglio 2017.